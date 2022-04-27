اجتماع فاصل بشأن صفقة ليفاندوفسكي وبرشلونة

وارتبط اسم ليفاندوفسكي (33 عامًا) بالانتقال إلى برشلونة في الموسم المقبل، خاصة وأن عقده مع بايرن ينتهي في صيف 2023، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد.وعلى الرغم من إعلان بايرن ميونخ، متمثلًا في مديره الرياضي حسن صالح حميديتش، بأن ليفاندوفسكي سيستكمل عقده في أليانز آرينا، إلا أن الملف لم يتم غلقه بعد.وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن بيني زاهافي، وكيل ليفاندوفسكي، سيحضر اجتماعًا مع إدارة بايرن، قد يكون اليوم، بعرض من أحد الأندية، والذي يقال إنه برشلونة.ويرتبط زاهافي بعلاقة صداقة مع خوان لابورتا، رئيس برشلونة، الذي يضع عليه آمالًا كبيرة في حسم الصفقة.وأضافت الصحيفة، أن ممثلي اللاعب اعترفوا بالفعل بأن ليفاندوفسكي يرغب في تغيير وجهته خلال الموسم المقبل، بعد أن قدم كل شيء مع بايرن ميونخ خلال 8 مواسم، وبالتالي لديه الحق في تقرير مصيره، لو حصل النادي على عرض مناسب.وكان برشلونة يطمح في ضم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، لكنه قيمته المالية الكبرى وقفت عائقًا أمام إتمام الصفقة.