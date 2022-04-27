دوري ابطال اوروبا.. تشكيلة ليفربول المتوقعة لمواجهة فياريال اليوم

ويسعى فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، إلى الفوز والتأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما يطمح فريق فياريال الإسباني في تحقيق نتيجة إيجابية تًسهل مهمته في مباراة الإياب من بطولة دوري أبطال أوروبا.ومن المتوقع أن يبدأ الألماني يوركن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: أليسونخط الدفاع: ترنت ألكساندر آرنولد جويل ماتيب فيرجيل فان دايك أندرو روبرتسونخط الوسط: تياجو فابينيو نابي كيتاخط الهجوم: محمد صلاح ساديو ماني لويس ديازوتأهل نادي ليفربول الى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء بنفيكا البرتغالي بنتيجة 6-4 في مجموع المباراتين، بينما صعد فياريال الى الدور نصف النهائي بعد الفوز على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.