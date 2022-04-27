العراق يحصل على مقعدين في دوري أبطال آسيا لكرة الطائرة

وقال رئيس اتحاد اللعبة جميل العبادي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الاتحاد فاتح الاتحاد الآسيوي في الفترة الماضية من أجل مشاركة غاز الجنوب كون الفريق الجنوبي أحد أهم ممثلي العراق في المحافل الخارجية وسبق أن حقق نتائج مهمة في النسخ الماضية وأحرج العديد من أندية القارة الصفراء".وأضاف العبادي ان "الاتحاد الاسيوي وافق على مشاركة الفريق في النسخة المرتقبة وسيكون برفقة البحري حامل اللقب وسنسعى جاهدين من أجل ان يظهر ممثلونا بأجمل صورة أن يعكسا واقع اللعبة على الخارطة الآسيوية".وسيلعب فريق غاز الجنوب في المجموعة الأولى إلى جانب ممثلي إيران واليابان وتايلند.