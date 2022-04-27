لجنة الانضباط تعاقب رئيس نادي الديوانية الرياضي
السومرية نيوز – بغداد
قررت لجنةُ الانضبـاط في الاتّحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الاربعاء، معاقبة رئيس نادي الديوانية الرياضي "حسين العنكوشي".
وقال الاتحاد العراقي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "لجنةُ الانضبـاط في الاتّحادِ العراقيّ لكرةِ القدم اجتمعت في مقرِ الاتحاد، وقررت ما يلي:
مُعاقبة رئيس نادي الديوانيّة (حسين العنكوشي) بالإيقافِ لمدةِ سنتين من العَملِ الرِياضي، وتَجميد عضويته وحِرمانه من دخولِ اجتماعات الجَمعيّة العموميّة، ويُمنع من المُشاركةِ في أي نشاطٍ خاصٍ بكرةِ القدم، وذلك استناداً للمادةِ 68 / 1 انضباط، وبدلالةِ المادة 10 / انضباط".
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