بنزيما يتوعد الستي: سنقدم السحر في البرنابيو

وقال بنزيما في تصريحات تلفزيونية: "لا يمكن أن تكون الخسارة جيدة بأي شكل من الأشكال، لكننا نتعهد بتقديم السحر اللازم من أجل الفوز في الإياب، نملك طموحات كبيرة في البطولة، ونعتزم ألا نستسلم، لكننا بحاجة إلى دعم الجماهير من أجل تحقيق ذلك".وأضاف: "تلقي هدفين في أول 11 دقيقة، أثر سلبا على أداء الفريق بعض الشيء، لكننا نجحنا في العودة من بعيد، ربما افتقدنا القليل من كل شيء، الطموح والضغط والثقة".وعن ركلة الجزاء التي سجلها في مرمى مانشستر سيتي بطريقة "بانينكا" بعد إهداره ركلتين خلال مباراة أوساسونا في الدوري الإسباني: "هذه كرة القدم، إذا لم تسدد ركلات الجزاء، لن تهدر البعض منها، أثق في نفسي كثيرا، لذلك تقدمت من جديد لتسديد هذه الركلة".يذكر أن مباراة الإياب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي ستقام يوم الأربعاء المقبل، على ملعب "سانتياغو برنابيو".