دورتموند يحدد بدلاء هالاند

وهناك تقارير تؤكد توصل دورتموند لاتفاق مع ريد بول سالزبورج النمساوي بشأن التعاقد مع مهاجمه كريم أديمي مقابل 30 مليون يورو.في الوقت ذاته، أفادت صحيفة "WAZ" بأن دورتموند ليس مهتمًا بأديمي فقط، بل يفاضل بين ثنائي آخر من سالزبورج.وأشارت إلى رغبة النادي الألماني في التعاقد مع اللاعب السلوفيني الشاب بينجامين سيسكو، البالغ من العمر 18 عامًا.وكشف موقع "سبورت 1" عن رغبة دورتموند في التعاقد مع المهاجم السويسري نوا أوكافور، البالغ من العمر 21 عامًا.ودخل آدم هلوزيك، مهاجم سبارتا براج التشيكي، قائمة خيارات دورتموند، بالإضافة إلى هوجو إكيتيك لاعب ريمس الفرنسي.