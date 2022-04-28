بعد العناد.. نجم برشلونة يتخلى عن شروطه المعقدة
شهدت مفاوضات عثمان ديمبلي مهاجم فريق برشلونة الإسباني مع إدارة ناديه بشأن التجديد تطورات مفاجئة فيما يخص موقف المهاجم الفرنسي.
ديمبلي كان قد فرض شروط مالية صعبة على إدارة البارسا بغية تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي في كامب نو، مما تسبب في عدم الوصول لاتفاق مالي حتى الآن.
وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية في تقرير لها إن موسى سيسوكو وكيل ديمبلي التقى مساء يوم الأربعاء بإدارة البارسا، في اجتماع جعل التجديد ممكناً بشدة.
وقرر ديمبلي بحسب التقرير تخفيض مطالبه المالية على برشلونة ولكن لا تزال حتى المطالب الحالية أكبر من العرض الذي يقدمه البارسا في الوقت الحالي.
سيسوكو من جانبه طالب برواتب مرتفعة تصل إلى 24 مليون يورو في السنة، وهو رقم لا يستطيع برشلونة تحقيقه في ظل أزمته الاقتصادية.
ولكن برشلونة من جانبه وعد ديمبلي ووكيله لدراسة المقترح الذي يطلبه حيث تقرر حدوث اجتماع جديد خلال الأيام المقبلة، وذلك من خلال التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف من خلال عرض محسن.
يذكر أن ديمبلي أسهم خلال الموسم الحالي بـ13 هدفا مع برشلونة في كافة البطولات على مدار 28 لقاء بتسجيل 2 وصناعة 11.
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