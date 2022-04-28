بعد العناد.. نجم برشلونة يتخلى عن شروطه المعقدة

شهدت مفاوضات عثمان ديمبلي مهاجم فريق برشلونة الإسباني مع إدارة ناديه بشأن التجديد تطورات مفاجئة فيما يخص موقف المهاجم الفرنسي.



ديمبلي كان قد فرض شروط مالية صعبة على إدارة البارسا بغية تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي في كامب نو، مما تسبب في عدم الوصول لاتفاق مالي حتى الآن.



وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية في تقرير لها إن موسى سيسوكو وكيل ديمبلي التقى مساء يوم الأربعاء بإدارة البارسا، في اجتماع جعل التجديد ممكناً بشدة.