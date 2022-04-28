من يحصد لقب الدوري؟.. المباريات المتبقية لليفربول ومانشستر سيتي

ويتصدر مانشستر سيتي حاليا ترتيب الدوري برصيد 80 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول، بينما يحتل تشيلسي المركز الثالث بـ65 نقطة، وهو ما يعني أن المنافسة على اللقب انحصرت عمليا بين "السيتي" و"الريدز".ونستعرض في هذا الرصد المباريات المتبقية للفريقين والتي ستتحدد من خلالها هوية بطل الدوري الإنجليزي لهذا الموسم:- الجولة 35نيوكاسل # ليفربول - ليدز يونايتد # مانشستر سيتي- الجولة 36ليفربول # توتنهام - مانشستر سيتي # نيوكاسل- الجولة 37ساوثهامبتون # ليفربول - ويستهام # مانشستر سيتي- الجولة 38ليفربول # وولفرهامبتون - مانشستر سيتي # أستون فيلا.- الجولة 33 (مباريات مؤجلة)أستون فيلا # ليفربول - وولفرهامبتون # مانشستر سيتي.