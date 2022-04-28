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6 فرق عربية تتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

رياضة

2022-04-28 | 04:22
6 فرق عربية تتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا
734 مشاهدة

السومرية نيوز - رياضة

أُسدل الستار على منافسات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا "القسم الغربي"؛ بإقامة 4 مباريات يوم الأربعاء 27 أبريل/ نيسان، وذلك لحساب المجموعتين الأولى والخامسة بالبطولة القارية.

الريان القطري يكتفي بالتأهل وصيفا رغم فوزه على الهلال السعودي

سجّل الريان القطري هدفين، حملا توقيع المدافع الكوري الجنوبي هيون سوو جانغ والمهاجم الإيفواري يوهان بولي، عند الدقيقتين 5 و43 على الترتيب، ليحقق "الرهيب" فوزا بنتيجة 2-0 على الهلال السعودي، في مباراة استضافها ملعب "الأمير فيصل بن فهد" بالعاصمة السعودية الرياض، برسم الجولة الـ6 (الأخيرة) من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال آسيا.

ورفع الريان رصيده إلى 13 نقطة من 6 مباريات، محتلا المركز الثاني خلف الهلال "حامل اللقب" بفارق المواجهات المباشرة، مع سابق فوز الهلال في مباراة الفريقين بمرحلة الذهاب بنتيجة 3-0.

ولحساب المجموعة نفسها، حسم استقلال دوشنبه الطاجيكي مباراته ضد الشارقة الإماراتي، بتحقيقه الفوز بنتيجة 2-0، لينهي الاستقلال مرحلة المجموعات محتلا المركز الرابع على سلم المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين عن الشارقة الثالث (5 نقاط).

السد القطري ينهي مشواره في دوري أبطال آسيا بفوز شرفي على الفيصلي السعودي

في المجموعة الخامسة، فاز السد القطري على الفيصلي السعودي بنتيجة 1-0، وقد حمل هدف اللقاء الوحيد توقيع المدافع القطري بيدرو ميغيل عند الدقيقة 45+2.

وأُقيمت المباراة على أرضية ملعب "الأمير محمد بن فهد" في مدينة الدمام السعودية، وقد كانت ختاما لمنافسات المجموعة التي احتل فيها فريق ناساف الأوزبكي المركز الثاني؛ بتعادله 2-2 مع الوحدات الأردني في وقت سابق من يوم الأربعاء 27 أبريل.

وتقدّم ناساف في النتيجة مرتين، لكن الوحدات عادل الكفة في المناسبتين؛ بتسجيله هدفين حملا إمضاء المحترف الغاني محمد أنس ولاعب الوسط الأردني مهند أبو طه، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة التي أعلنت عن توديع ممثل الأردن للبطولة.

ورفع الوحدات رصيده إلى 6 نقاط، وقد تراجع إلى المركز الرابع (الأخير) على سلم المجموعة، بعد فوز السد على الفيصلي، فيما احتل ناساف المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، متأخرا بفارق المواجهات المباشرة عن الفيصلي المتصدر، وبفارق نقطتين عن السد الثالث.

اكتمال عقد متأهلي مجموعة الغرب إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

بنهاية دور المجموعات للقسم الغربي، ضمنت أندية الريان القطري وشباب الأهلي دبي الإماراتي وناساف الأوزبكي تأهلها إلى ثمن النهائي كأفضل 3 فرق احتلت المركز الثاني في المجموعات الـ5، بينما تأهلت أندية الهلال والشباب والفيصلي السعودية وفولاد خوزستان الإيراني والدحيل القطري في صدارة المجموعات.

الأندية المتأهلة من القسم الغربي إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

المجموعة الأولى: الهلال السعودي، الريان القطري؛
المجموعة الثانية: الشباب السعودي؛
المجموعة الثالثة: فولاد خوزستان الإيراني، شباب الأهلي دبي الإماراتي؛
المجموعة الرابعة: الدحيل القطري؛
المجموعة الخامسة: الفيصلي السعودي، ناساف الأوزبكي.
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