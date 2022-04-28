ريال مدريد يضع خطة الاحتفال بلقب الليجا

ويعتلي ريال مدريد صدارة ترتيب الليجا برصيد 78 نقطة، ويحتاج لنقطة واحدة فقط للتتويج باللقب رسميًا، مما يعني الفوز أو التعادل في المباراة سيتوجه بطلا للدوري الإسباني.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الاتحاد الإسباني سيقوم بنقل كأس الليجا إلى ملعب المباراة، لتكون جاهزة لتسليمها لريال مدريد، للمرة 35 في تاريخه.وأضافت الصحيفة: "يخطط ريال مدريد للاحتفال مع الجماهير، رغم أنه بعد أيام قليلة سيلعب مباراة حاسمة ضد مانشستر سيتي بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا".وأشار التقرير، إلى أن اللاعبين سيحتفلون مع الجماهير الحاضرة في البرنابيو، ثم سيتجولون في شوارع مدريد والاحتفال في ميدان سيبيليس، خاصة وأن الفريق لم يحتفل مع الجمهور بلقب الليجا الأخير (2019-2020) بسبب جائحة كورونا، لذلك لا يوجد سبب للتأجيل هذه المرة.