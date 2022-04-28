مدرب مانشستر يونايتد يثير الجدل حول أحقية ماغواير بشارة القيادة
السومرية نيوز - رياضة
أكّد مدرب مانشستر يونايتد الحالي، الألماني رالف رانغنيك، أنه لن يُقدّم توصيةً إلى المدير الفني المقبل، الهولندي إريك تين هاغ، بالإبقاء على المدافع الإنجليزي، هاري ماغواير، قائدًا لفريق "الشياطين الحُمر" في الموسم المقبل.
وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة مانشستر يونايتد وتشيلسي، الخميس 28 أبريل/ نيسان، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، قال رانغنيك: "أعتقد -بقوة- أن القائد يجب أن يَنتخبه الفريق. في ألمانيا كان لدينا دائمًا مجلس إدارة مكون من 4 أو 5 لاعبين يَنتخبهم الفريق، وبعدها يتم اختيار القائد".
وأوضح المدرب الألماني بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "هذا ما كنتُ سأفعله؛ إذا ما كنت سأبقى مديرًا فنيًّا للموسم المقبل، لكنني لست كذلك. هذا شيء سيتعيّن على إريك أن يقرره".
وسيتولى تين هاغ، المدير الفني الحالي لفريق أياكس أمستردام، الإشراف فنيًّا على مانشستر يونايتد حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام 2025، مع إمكانية التمديد لعام آخر، خلفًا لرانغنيك، الذي سيتولى منصبًا استشاريًّا في النادي المانشستراوي عقب نهاية موسم 2021-22.
هل انتهى موسم هاري ماغواير انتهى مع مانشستر يونايتد؟
وكان ماغواير قد تعرّض لإصابة في الركبة، وبحسب تقارير صحفية إنجليزية فإن المدافع الدولي قد يغيب عن مباريات مانشستر يونايتد الأربعة المتبقية في الموسم الحالي.
وحضر المدافع صاحب الـ29 عامًا إلى مانشستر يونايتد منذ 3 سنوات قادمًا من ليستر سيتي بصفقة ضخمة وصلت إلى 80 مليون جنيه إسترليني، وعانى ماغواير خلال الفترة الماضية من انتقادات جماهيرية كبيرة، وصلت إلى حد تهديده بوجود 3 قنابل في منزله ومنحه 72 ساعةً لمغادرة النادي، أو مواجهة الموت.
وتسببت التهديدات في جلوس ماغواير على مقاعد البدلاء خلال مباراة مانشستر يونايتد الماضية أمام أرسنال، ظُهر السبت 23 أبريل/ نيسان، ضمن منافسات الجولة 34 من البريميرليغ، والتي انتهت بخسارة اليونايتد (1-3).
وجاء في التهديدات التي تم إرسالها الأربعاء 20 أبريل عبر البريد الإلكتروني إلى وكيل مدافع إنجلترا، أن العبوات الناسفة سيتم تفجيرها إذا رفض الالتزام بالموعد النهائي، وقامت شرطة شيشاير بتمشيط منزل ماغواير؛ بحثًا عن المتفجرات المزعومة بمساعدة الكلاب البوليسية.
وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، وصف متحدث باسم ماغوير الرسالة الإلكترونية ومحتواها بأنها "تهديد خطير لمنزل اللاعب وعائلته"، مضيفًا: "لقد أبلغنا الشرطة بذلك.. سلامة عائلته ومَن حوله أولوية له".
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