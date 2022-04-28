حتى 2026.. كلوب يوقع عقداً جديداً مع ليفربول

وكشف مدرب الريدز في وقت سابق، عن نيته الرحيل عندما ينتهي عقده الحالي في عام 2024، لكن التوقيع على عقد جديد سيضمن استمراره في "أنفيلد" لأكثر من عقد.ووفقًا لما ذكره موقع "ذا أثليتيك"، قرر كلوب تمديد عقده لمدة عامين، بعد أن شعر بالحيوية نتيجة لمحاولة النادي للفوز برباعية من الألقاب خلال الموسم الحالي.وأضاف الموقع، أن مايك جوردون رئيس مجموعة FSG المالكة للنادي، كان متواجدا في ملعب "أنفيلد" خلال فوز ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على فياريال مساء الأربعاء، ويعتقد أنه تواجد في المدينة للمساعدة في إبرام صفقة من خلال الحديث مع كلوب الذي كان وكيله مارك كوسيكي حاضرًا أيضًا في المباراة.وكلوب محبوب في الجانب الأحمر من ميرسيسايد، وأحدث تحولًا في النادي، وكافأه ليفربول بتمديد العقد مرتين منذ توليه المسؤولية في العام 2015.وقاد كلوب ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في 2019، بفوزه على توتنهام 2-0 في مدريد.ثم فاز الريدز بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، قبل أن يحرز أخيرًا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما توج هذا الموسم بلقب كأس الرابطة.