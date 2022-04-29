مورينيو يتلقى ضربة موجعة بعد إصابة أحد لاعبي روما

وأصيب مخيتريان في الفخذ، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.وتشير التقارير الأولية من شبكة "سكاي سبورت"، إلى أن مخيتريان يعاني من إجهاد، وسيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع.وعلق مورينيو، خلال حديثه لشبكة DAZN "لا أعرف حالة مخيتريان، لكن طلبه بالتغيير في مباراة بهذا المستوى، فهو أمر لا يُبشر بالخير".ومن المتوقع أن يغيب مخيتريان عن مباراة بولونيا بالكالتشيو الأحد المقبل، ثم مواجهة إياب نصف نهائي دوري المؤتمرات الأوروبي ضد ليستر.وكانت تلك المباراة رقم 43 هذا الموسم لهنريك مخيتريان في مختلف المسابقات، حيث سجل 5 أهداف وصنع 9 آخرين.