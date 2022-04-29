الاتحاد الدولي يؤجل استضافة روسيا لدورة الألعاب الجامعية

وقال الاتحاد الدولي في بيان اليوم الجمعة في اجتماع عبر الإنترنت للجنة التنفيذية للاتحاد، أنه "تقرر إرجاء حق يكاترينبورغ في استضافة دورة الألعاب الجامعية العالمية في 2023".وكان من المقرر تنظيم الألعاب في الفترة من 7 إلى 19 اب 2023.وكان الاتحاد الدولي للألعاب الجامعية، حرم في وقت سابق، مدينة يكاترينبورغ من حق استضافة الألعاب العالمية للفنون القتالية لعام 2022، وحصلت مدينة صامسون التركية على حق الاستضافة بدلا منها.