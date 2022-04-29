"كنتم رائعين".. رونالدو يوجه رسالة لجماهير مانشستر يونايتد

وقدم رونالدو واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، وتوج مجهوده بتسجيله لهدف رائع في شباك تشيلسي، في الدقيقة 62.وشكر رونالدو بعد المباراة عبر حسابه على "تويتر"، جماهير يونايتد على مساندتها ودعمها للفريق في أحلك الظروف، حيث كتب: "شكرا على المساندة في أولد ترافورد الليلة. مشجعونا كانوا رائعين في محاولتهم لمساعدة الفريق".ورفع رونالدو رصيده إلى 17 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، محتلا المركز الثاني في قائمة ترتيب أفضل الهدافين، مناصفة مع جناح نادي توتنهام، الكوري الجنوبي، سون هيونخ مين، فيما ينفرد نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح، بالصدارة بـ22 هدفا.أما مانشستر يونايتد، فيحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وأصبحت فرصه في احتلال المركز الرابع للتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، شبه منعدمة.