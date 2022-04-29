محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة مع الريدز
توج النجم المصري، محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2021- 2022، من رابطة الكتاب الرياضيين في إنجلترا.
وحصل محمد صلاح على 48 % من الأصوات متفوقا على كيفين دي بروين نجم فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وديكلان رايس لاعب وست هام صاحب المركز الثالث.
ومن المقرر أن يتسلم محمد صلاح الجائزة في حفل سيقام يوم 5 مايو/ايار المقبل.
وسبق وأن توج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عام 2018.
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