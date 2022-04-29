رسميا.. رانغنيك مدربا لمنتخب النمسا

وقال رئيس الاتحاد النمساوي، غيرهارد ميليتيخ، في بيان "نحن سعداء للغاية لأننا تمكنا من خلال التعاقد مع رالف رانغنيك بجذب خبير بارز في كرة القدم الدولية".ووقع رانغنيك على عقد لمدة سنتين مع الاتحاد النمساوي، سيتجدد تلقائيا لسنتين إضافيتين في حال نجاحه في قيادة المنتخب إلى نهائيات كأس أوروبا 2024 في بلاده ألمانيا.ونقل عنه مانشستر يونايتد في بيان قوله "سأتولى المهام كمدرب لمنتخب النمسا مع نهاية الموسم ولكن سأستمر في دوري كمستشار مع مانشستر يونايتد. أتطلع حقا لألعب دورا في مساعدة يونايتد ليصبح قوة ضاربة مجددا".وتابع "إنه لشرف لي أن أتولى تدريب (النمسا). فكرة احتمال خوض كأس أوروبا في ألمانيا مع فريق شاب متعطش للنجاح هي فرصة أترقبها كثيرا".وسيتولى رانغنيك (63 عاما)، الإشراف على المنتخب النمساوي في نهاية مايو في المباريات ضد كرواتيا، الدنمارك، وفرنسا ضمن دوري الأمم الأوروبية بعد انتهاء منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.وسيتولى الهولندي إريك تن هاغ، مدرب أياكس أمستردام الحالي، مهمة تدريب مانشستر يونايتد بدلا من رانغنيك اعتبارا من الموسم المقبل.