ثنائية أمانة بغداد تقرب سامراء من الهبوط

افتتح جبار كريم التسجيل لفريقه في الدقيقة 61، وأضاف نبيل صباح الهدف الثاني بالدقيقة 90+1.ويعد هذا الفوز هو الثالث تواليا لأمانة بغداد، ليرفع رصيده إلى النقطة 36، ويقفز إلى المركز التاسع مؤقتا، بينما بقي سامراء في قاع الترتيب برصيد 11 نقطة.وساد الحذر على أداء سامراء في الشوط الاول، وسط غياب للمحاولات الهجومية، التي حضرت بكثافة للضيوف في النصف الثاني.ونجح تلاميذ المدرب عصام حمد في تسجيل هدفين في شباك سامراء، عن طريق جبار كريم ونبيل صباح، الذي سجل واحدا من أجمل أهداف الجولة، بتصويبة من مسافة بعيدة.وارتقى أمانة بغداد 5 مراكز بهذا الفوز، بينما أصبح هبوط سامراء إلى الدرجة الأدنى مسألة وقت.