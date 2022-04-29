تحديد سبب عرقلة التحاق "حداد" بالأولمبي العراقي

وقال مصدر مقرب من لجنة المغتربين في الاتحاد العراقي، "أهم أسباب عدم اكتمال الأوراق الرسمية لحداد، مطالبة وزارة الداخلية بضرورة حضور والده إلى بغداد، ليستعيد الجنسية العراقية مجددا، بعدما تم رفع قيده قبل عدة سنوات".وأضاف "مسألة التحاق مارتن حداد بصفوف الأولمبي العراقي متوقفة على تسهيل الإجراءات الحكومية بعد عطلة عيد الفطر، بعدما نُقلت أوراق اللاعب المتعلقة من السويد".يذكر أن مارتن حداد شارك مع الأولمبي العراقي في بطولة دبي الدولية، الشهر الماضي، وقدم مستويات متميزة، نالت إعجاب الجهاز الفني بقيادة التشيكي ميروسلاف سوكوب.وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أعلن في وقتٍ سابق، عن اكتمال أوراق المهاجم أمين الحموي لاعب نادي هلسنبوري السويدي، ليصبح جاهزا لتمثيل العراق في نهائيات آسيا تحت 23 عاما.