جوارديولا يتحدث عن تفوق صلاح على دي بروين

وعندما سُئل عما إذا كان دي بروين سيصاب بخيبة أمل بسبب فقدانه جائزة اتحاد الكتاب، قال جوارديولا في مؤتمر صحفي اليوم: "لقد فاز بها بالفعل، لذا تهانينا لصلاح".وأضاف مازحا: "قال يورجن ذلك، لديهم أفضل حارس، أفضل حارس ثاني في العالم، أفضل مدافع مركزي، أفضل لاعب وسط، أفضل مهاجم. لذلك من الطبيعي أن يفوزوا بكل الجوائز".ويصر جوارديولا على أن "تجديد كلوب لعقده هو خبر إيجابي بالنسبة للدوري الإنجليزي، قائلا: "طوال مسيرتي المهنية، 15 عامًا كمدرب، لدي دائمًا منافسون. لذلك أعتقد أنه من الجيد بالنسبة للدوري الإنجليزي أن يقرر المدرب والنادي البقاء معًا".وتفوق صلاح على كيفن دي بروين لاعب السيتي، وديكلان رايس قائد وست هام، لينتزع الجائزة المرموقة للمرة الثانية في مسيرته، حيث حصل على 48% من الأصوات.