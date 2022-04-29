اشبيلية يسقط في فخ التعادل امام قادش في "الليغا"

وتمكن المهاجم المغربي يوسف النصيري من تسجيل هدف التقدم لأصحاب الأرض مبكرا، في الدقيقة السابعة من انطلاق صافرة البداية.وأدرك المهاجم لوكاس بيريز التعادل لقاديش عند الدقيقة 66 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بمدينة إشبيلية.واكتفى إشبيلية بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، ورفع بها رصيده إلى 64 نقطة، وانفرد بالمركز الثاني بفارق نقطة عن برشلونة قبل مواجهته ضد ضيفه ريال مايوركا يوم الأحد المقبل.بينما رفع قادش رصيده إلى 32 نقطة، ويشغل المركز السابع عشر على سلم ترتيب الدوري.