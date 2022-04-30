جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الكبرى

تقام، اليوم السبت، العديد من المباريات المرتقبة والهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى لكرة القدم.





الدوري الإنجليزي



نيوكاسل يونايتد # ليفربول – الساعة 14:30.



ليدز يونايتد # مانشستر سيتي – الساعة 19:30.



الدوري الإسباني



ريال مدريد # إسبانيول – الساعة 17:15.



أتلتيك بيلباو # أتلتيكو مدريد – الساعة 22:00.



الدوري الإيطالي



نابولي # ساسولو – الساعة 16:00.



سبيزيا # لاتسيو – الساعة 21:45.



الدوري الألماني



ماينز # بايرن ميونيخ – الساعة 16:30.



بوروسيا دورتموند # بوخوم – الساعة 16:30.

ونستعرض في هذا الرصد، مواعيد أبرز المباريات حسب توقيت مكة المكرمة:الدوري الإنجليزينيوكاسل يونايتد # ليفربول – الساعة 14:30.ليدز يونايتد # مانشستر سيتي – الساعة 19:30.الدوري الإسبانيريال مدريد # إسبانيول – الساعة 17:15.أتلتيك بيلباو # أتلتيكو مدريد – الساعة 22:00.الدوري الإيطالينابولي # ساسولو – الساعة 16:00.سبيزيا # لاتسيو – الساعة 21:45.الدوري الألمانيماينز # بايرن ميونيخ – الساعة 16:30.بوروسيا دورتموند # بوخوم – الساعة 16:30.