جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الكبرى
تقام، اليوم السبت، العديد من المباريات المرتقبة والهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى لكرة القدم.
ونستعرض في هذا الرصد، مواعيد أبرز المباريات حسب توقيت مكة المكرمة:
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل يونايتد # ليفربول – الساعة 14:30.
ليدز يونايتد # مانشستر سيتي – الساعة 19:30.
الدوري الإسباني
ريال مدريد # إسبانيول – الساعة 17:15.
أتلتيك بيلباو # أتلتيكو مدريد – الساعة 22:00.
الدوري الإيطالي
نابولي # ساسولو – الساعة 16:00.
سبيزيا # لاتسيو – الساعة 21:45.
الدوري الألماني
ماينز # بايرن ميونيخ – الساعة 16:30.
بوروسيا دورتموند # بوخوم – الساعة 16:30.
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