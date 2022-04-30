العراق يسعى لمواجهة منتخب تونس ودياً في بغداد

السومرية نيوز – بغداد

خاطب الاتحاد العراقي لكرة القدم، نظيره التونسي، من أجل إقامة مباراتين وديتين للمنتخبين الشقيقين، تحت سن 23 عاماً، وذلك في ملعب المدينة الدولي ببغداد.



وتواصلت إدارة المنتخب الأولمبي العراقي مع المنتخب التونسي، وتم الاتفاق مبدئياً على خوض اللقائين الشهر المقبل، ضمن تحضيرات الفريق العراقي لبطولة آسيا تحت سن 23 عاماً، والتي ستنطلق في أوزباكستان في الـ9 من شهر يونيو/ حزيران المقبل، وحتى الـ19 من الشهر ذاته.

ووعد الجانب التونسي بدراسة الطلب العراقي، وسيتم الرد خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويعمل الكادر الإداري لمنتخب العراقي الأولمبي على تأمين عدد من المباريات الودية، بناءً على طلب المدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب، من أجل الإعداد الأمثل للبطولة الآسيوية، والتي سيكون فيها الفريق العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أستراليا والأردن والكويت.

ويسعى الاتحاد العراقي لكرة القدم لرفع الحظر عن المباريات الرسمية في ملاعب الوطن، بعد قرار الفيفا الأخير نقل مباراة الإمارات السابقة، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، وهو ما دفع الجانب العراقي لتقديم شكوى لدى محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، ولكن الدعوى تم رفضها بحجة ضيق الوقت.