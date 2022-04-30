بروسيا دورتموند يكشف سبب انخفاض قيمة الشرط الجزائي في عقد هالاند

ويملك المهاجم النرويجي شرطا جزائيا في عقده الحالي مع دورتموند بقيمة 63 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ منخفض نسبيًا؛ مما يعني أن كلا من وكيله مينو رايولا ووالده لاعب وسط مانشستر سيتي السابق ألف-إنغي من المقرر أيضًا أن يحصلا على عمولة ضخمة، مع توقع أن يقترب إجمالي صفقة بيعه من 100 مليون جنيه إسترليني.وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، إن النادي الألماني اعترف لأول مرة بوجود شرط جزائي في عقد مهاجمه البالغ عمره 21 عاما يمكن بموجبه أن يترك المهاجم الفريق هذا الصيف.ويعتبر هانز-يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي للنادي الألماني، أن المهاجم النرويجي قد يخسر في المستقبل، حسب تعبيره، موضحا: ”بادئا ذي بدء، علينا أن نعرف أننا بحاجة إلى إيرلينغ هالاند. في النهاية، الحقيقة هي أننا منحناه شرطا جزائيا في عقده، وإلا لكان قد ذهب إلى مانشستر يونايتد حينها“.وكان مانشستر يونايتد يتفاوض مع المهاجم النرويجي الشاب عن طريق مواطنه أولي غونار سولشاير المدير الفني للنادي الإنجليزي حينها، وقد وافق على دورتموند بسبب الشرط الجزائي المنخفض الذي يتيح له الرحيل بعد عامين فقط، وهو ما سيحدث بنسبة كبيرة.وتردد أن الوجهة الجديدة لهالاند في الموسم المقبل هي مانشستر سيتي متصدر وحامل لقب الدوري الإنجليزي، على الرغم من أن ريال مدريد لم يفقد الأمل في التعاقد مع المهاجم الشاب أيضا وكذلك بايرن ميونخ الذي التقى معه في مارس/آذار الماضي.وكان برشلونة قد انسحب من السباق بعد إعلان رئيسه خوان لابورتا بأنه لن يعرض اقتصاد ناديه المتعثر لصدمة كبيرة من أجل التعاقد مع لاعب واحد.وشدد الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي باستمرار على أن النادي بحاجة إلى مهاجم صريح بعد رحيل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الهداف التاريخي للفريق العام الماضي بانتقاله لبرشلونة وثم اعتزاله، وقد وجد ضالته في هالاند.وأضاف فاتسكه: ”الشيء الأكثر أهمية هو استمرار الأمور. إذا كان هناك شيء واحد يعرف بروسيا دورتموند كيف يفعله، فهو البحث عن المهاجم التالي لهالاند“.