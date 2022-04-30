8 منتخبات تعلن مشاركتها في بطولة بغداد للجودو

والمنتخبات التي أرسلت موافقتها على المشاركة هي: "الأردن وتونس والمغرب والكويت وسوريا وفلسطين وإيران وبلجيكا".وشكل الاتحاد العراقي للجودو عدة لجان للإشراف على تنظيم البطولة، التي ستقام لأول مرة في العاصمة بغداد، بعد عقود من الغياب عن استقبال المنتخبات.يذكر أن بغداد سبق لها أن احتضنت معسكرا تدريبيا، جمع منتخبات العراق وتونس وإيران للجودو، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.وستقام منافسات البطولة في قاعة الشعب المغلقة، وتمت الاستعانة بطواقم تحكيمية عربية وأجنبية لإدارة النزالات، التي ستستمر على مدار يومين.