أنشيلوتي يحقق رقماً قياسياً فريداً

وبهذا التتويج، حقق أنشيلوتي رقماً قياسياً تاريخياً فريداً، وهو أنه أصبح أول مدرب يتوج بالدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، الإسباني والإنجليزي والإيطالي والألماني والفرنسي.وحقق أنشيلوتي الدوري الإيطالي مع ميلان موسم (2003-2004)، والدوري الإنجليزي مع تشيلسي موسم (2009-2010)، والدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان موسم (2012-2013)، والدوري الألماني مع بايرن ميونخ موسم (2016-2017).