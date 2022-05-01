كورتوا يسخر من برشلونة بعد تتويج ريال مدريد بالدوري الإسباني

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"فايننشال تايمز": الشركات التي تغادر روسيا مجبرة على اللعب بالنار
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

كورتوا يسخر من برشلونة بعد تتويج ريال مدريد بالدوري الإسباني

رياضة

2022-05-01 | 02:38
كورتوا يسخر من برشلونة بعد تتويج ريال مدريد بالدوري الإسباني
3,096 مشاهدة

السومرية نيوز- متابعة

سخر حارس مرمى نادي ريال مدريد، الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، من برشلونة خلال احتفالات الفريق الملكي بتتويجه بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس السبت.

وحسم ريال مدريد لقب الدوري الإسباني هذا الموسم مبكرا، بعدما حقق فوزا كبيرا على ضيفه إسبانيول برباعية نظيفة، في المرحلة الـ34 من المسابقة.

وقبل أربع جولات من نهاية الموسم، لم يعد أي فريق قادرا على اللحاق بالنادي الملكي الذي رفع رصيده إلى 81 نقطة، وبات على بعد 18 نقطة من برشلونة الذي بإمكانه فقط تقليص الفارق إلى 15 نقطة عندما يستضيف ريال مايوركا في وقت لاحق اليوم.

وعقب تتويج الريال بلقب الدوري، قال كورتوا في تصريحات تلفزيونية "ساخرا" من برشلونة: "بعد خسارتنا في الكلاسيكو ضد برشلونة، كان هناك من يحتفل وكأنه فاز بلقب الدوري الإسباني، ولكن الحقيقة الآن هي أننا نحن الأبطال".

وكان ريال مدريد مني بخسارة عريضة على يد غريمه برشلونة، برباعية دون رد في مارس الماضي، ضمن منافسات الدوري الإسباني، لكن تلك الهزيمة لم تؤثر على النادي الملكي الذي واصل طريقه لتحقيق اللقب.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
الوقف السني يعلن رسمياً موعد عيد الفطر
27.53%
11:26 | 2022-04-30
الوقف السني يعلن رسمياً موعد عيد الفطر
11:26 | 2022-04-30
مكتب السيستاني يتوقع موعد أول ايام عيد الفطر
22.61%
06:37 | 2022-05-01
مكتب السيستاني يتوقع موعد أول ايام عيد الفطر
06:37 | 2022-05-01
دول إسلامية تتحرى هلال عيد الفطر.. الفلك يقول كلمته
14.27%
10:26 | 2022-04-30
دول إسلامية تتحرى هلال عيد الفطر.. الفلك يقول كلمته
10:26 | 2022-04-30
تعرف على الدول التي حددت عيد الفطر الاثنين
12.53%
12:54 | 2022-04-30
تعرف على الدول التي حددت عيد الفطر الاثنين
12:54 | 2022-04-30
الغبار يعود مجدداً.. الأنواء الجوية تتوقع طقس العراق خلال أيام عيد الفطر
11.95%
03:14 | 2022-05-01
الغبار يعود مجدداً.. الأنواء الجوية تتوقع طقس العراق خلال أيام عيد الفطر
03:14 | 2022-05-01
موجة &quot;أفريقية&quot; تعرض العراق لعواصف ترابية من اليوم حتى هذا الموعد
11.11%
12:24 | 2022-04-30
موجة "أفريقية" تعرض العراق لعواصف ترابية من اليوم حتى هذا الموعد
12:24 | 2022-04-30
المزيد
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

تزامناً مع غبار الوسط والغرب.. الأمطار تتساقط في أربيل (فيديو)
Play
تزامناً مع غبار الوسط والغرب.. الأمطار تتساقط في أربيل (فيديو)
09:25 | 2022-05-01
العاصفة
Play
العاصفة "الإفريقية" تشتد قوتها في بغداد وتجعل الرؤية منعدمة (صور + فيديو)
07:10 | 2022-05-01
المجمعات السكنية في العراق تعمق الازمة بدل حلّها!‎‎
Play
المجمعات السكنية في العراق تعمق الازمة بدل حلّها!‎‎
09:42 | 2022-04-30
قبيل عيد الفطر... ركود يضرب الأسواق البغدادية!‎‎
Play
قبيل عيد الفطر... ركود يضرب الأسواق البغدادية!‎‎
06:15 | 2022-04-29
أهالي بغداد متخوّفون من وصول هذا المرض إليهم‎‎
Play
أهالي بغداد متخوّفون من وصول هذا المرض إليهم‎‎
05:50 | 2022-04-29
في صلاح الدين: توقف العمل في 480 مدرسة خلال فترة زمنية قصيرة‎‎
Play
في صلاح الدين: توقف العمل في 480 مدرسة خلال فترة زمنية قصيرة‎‎
05:03 | 2022-04-29
مراقبون: مبادرة الاطار لن تنجح في اقناع التيار ‎‎
Play
مراقبون: مبادرة الاطار لن تنجح في اقناع التيار ‎‎
04:22 | 2022-04-29
اجراءات احترازية لمنع تسلل داعش عبر الحدود العراقية السورية‎‎
Play
اجراءات احترازية لمنع تسلل داعش عبر الحدود العراقية السورية‎‎
06:37 | 2022-04-28
خريجو هندسة النفط يتظاهرون للمطالبة بالتعيين ويهدّدون بالتصعيد‎‎
Play
خريجو هندسة النفط يتظاهرون للمطالبة بالتعيين ويهدّدون بالتصعيد‎‎
05:55 | 2022-04-28
بانتظار توافقات البيت الشيعي... الخلافات تعصف بالاحزاب الكردية‎‎
Play
بانتظار توافقات البيت الشيعي... الخلافات تعصف بالاحزاب الكردية‎‎
05:31 | 2022-04-28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.