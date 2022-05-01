أول تعليق لهالاند بعد وفاة وكيل اعماله الشهير رايولا

ونشر هالاند، الذي يعد من أبرز النجوم الذين كان رايولا يدير أعمالهم، صورة له رفقة وكيله الراحل عبر موقع "تويتر"، معلقا عليها "إنه الأفضل".وظهر هالاند في الصورة وهو يجلس على كرسي، بينما يقف رايولا بجواره وهو يعانقه.وكانت عائلة رايولا، أكدت أمس وفاته، حيث كتبت على "تويتر": "بحزن متناه، نعلن وفاة وكيل اللاعبين الأكثر طيبة للقلب والرائع على الإطلاق".ولم تكشف العائلة سبب الوفاة، لكن رايولا كان قد أعلن في يناير الماضي أنه اجتاز "فحوصات طبية تتطلب التخدير"، مضيفا أن "فحوصات أخرى مقررة، وليس عملية جراحية عاجلة".