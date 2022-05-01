لماذا تأخر ديمبلي في الرد على عرض سان جيرمان؟

وينتهي عقد ديمبلي مع البارسا في الصيف المقبل، ولم يوافق حتى الآن على عروض التجديد.ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن وكلاء ديمبلي يجرون مفاوضات مع سان جيرمان منذ شهر يناير/ كانون ثانٍ الماضي.وأشارت إلى أن سان جيرمان قدم لديمبلي راتبًا سنويًا يبلغ 17 مليون يورو، وهذا الرقم من الصعب أن يحصل عليه اللاعب الفرنسي مع برشلونة.وأوضحت الصحيفة أن ديمبلي تأخر في الرد على عرض سان جيرمان، لأنه يريد معرفة أولًا بعض القرارات الرياضية، مثل: مصير كيليان مبابي ومن سيكون المدرب الجديد للفريق الباريسي إذا تمت إقالة ماوريسيو بوكيتينو.يذكر أن ممثلي ديمبلي يتفاوضون مؤخرًا مع مسؤولي برشلونة بشأن بقاء الجناح الفرنسي في "كامب نو".