ثنائي مانشستر يونايتد يقتنع بالبقاء بعد محاولات تين هاج

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن التعاقد مع المدرب الهولندي إريك تين هاج، أقنع ماركوس راشفورد بالبقاء، بعدما تحدث الطرفان مؤخرًا.وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن راشفورد مقتنع بأنه سيحصل على فرصته للعودة إلى التشكيل الأساسي مع تين هاج.ويدرك راشفورد أن تألقه مع الشياطين الحمر سيضمن وجوده مع جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا.وذكرت "ذا صن" أن جيسي لينجارد الذي ينتهي عقده مع اليونايتد في الصيف المقبل، اقتنع أيضًا بفكرة البقاء والعمل مع تين هاج.وقالت الصحيفة البريطانية إن لينجارد ينتظر اتصالا من المدرب الهولندي للتحدث عن مستقبله مع الشياطين الحمر.