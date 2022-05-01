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ريال مدريد يكشف ملابسات إصابة جاريث بيل

رياضة

2022-05-01 | 10:28
ريال مدريد يكشف ملابسات إصابة جاريث بيل
2,488 مشاهدة

كشف نادي ريال مدريد، كافة الملابسات المتعلقة بإصابة لاعبه الويلزي جاريث بيل، الذي غاب عن مراسم احتفال الفريق أمس السبت بالدوري الإسباني.

ويعاني النجم الويلزي، الذي لم يتوجه إلى ملعب سانتياجو برنابيو لحضور المباراة أمام إسبانيول أو الاحتفالات بالتتويج بالدوري المحلي مع زملائه، من إصابة في الظهر، وفقا لما أكدته الفحوصات التي خضع لها.

وتوجه بيل إلى المدينة الرياضية صباح اليوم الأحد، لإجراء الفحص الطبي والخضوع لأطباء العلاج الطبيعي للعلاج من إصابة في الظهر، وفقا لما أكدته مصادر من النادي الملكي.

وأعرب الجناح الويلزي، الذي سينهي عقده بريال مدريد في نهاية الموسم، عن أسفه على الشبكات الاجتماعية، إزاء عدم إمكانية الاستمتاع بالاحتفالات بالتتويج بالدوري مع زملاءه، وبرر ذلك لتعرضه لإصابة في الظهر منعته أيضا من اللعب أمام إسبانيول.

وقال بيل "إنني محبط للغاية لعدم إمكانية المشاركة في الاحتفالات الليلة إزاء إصابة في الظهر"، مهنئا الفريق على التتويج باللقب قبل 4 جولات من انتهاء البطولة.

وسيغيب الويلزي عن مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال أمام مانشسترسيتي وسيدرس مدى تطور حالته لتحديد الوقت المناسب لعودته إلى المجموعة.
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