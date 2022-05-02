هل يعود كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد؟

وأكدت صحيفة "ميرور" البريطانية أن كريستيانو رونالدو يمكن أن يصنع المفاجأة بنهاية هذا الموسم، برجوعه إلى صفوف فريق "الميرينغي" الصيف المقبل، خصوصًا أن ريال مدريد نفسه قد أبدى رغبته في استعادة المهاجم البرتغالي صاحب الـ 37 عامًا.وأضافت نفس الصحيفة أن ريال مدريد حريص على لمّ الشمل مع لاعب المنتخب البرتغالي، على الرغم من أن أولوياته تكمن في التعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، ومع ذلك، يُظهر قادة "الملكي" قناعة بأن رونالدو سيضمن لناديهم مجموعة من الأهداف.ويُعتبَر كريستيانو الهدّاف التاريخي لفريق ريال مدريد، ويقضي اللاعب المُلقب بـ "صاروخ ماديرا" حاليًا موسمه الأول في فترته الثانية مع مانشستر يونايتد؛ لكن تقارير متأخرة راجت عن إمكانية رحيله عن قلعة "أولد ترافورد" بنهاية الموسم؛ بسبب النتائج المتذبذبة لفريق الشمال الإنجليزي.ويحتل رونالدو المركز الثالث على سلم هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" بالموسم الحالي، برصيد 17 هدفًا، وإجمالًا، أسهم اللاعب المُتوج بـ 5 كرات ذهبية خلال مسيرته الاحترافية في 26 هدفًا (سجّل 23، صنع 3) لمانشستر يونايتد بمختلف البطولات هذا الموسم، وذلك استنادًا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.