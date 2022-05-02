كورتوا يسخر من برشلونة وداني ألفيس بعد التتويج بلقب الليغا

وحسم الريال لقب الدوري الإسباني هذا الموسم 2021-22؛ بفوزه العريض على ضيفه إسبانيول 4-0، السبت 30 أبريل/ نيسان، وذلك قبل 4 جولات من نهاية البطولة المحلية.واستغل كورتوا تتويج ريال مدريد ليسخر من تصريحات أطلقها ألفيس سابقا بعد فوز برشلونة بمباراة الكلاسيكو على الريال خلال شهر مارس/ آذار الماضي، قال فيها إن ريال مدريد حالفه الحظ بعد أن ساعده برشلونة في التتويج بالدوري الإسباني.ورد كورتوا على اللاعب البرازيلي بعد التتويج بلقب الليغا هذا السبت 30 أبريل: "بعد مواجهة الكلاسيكو احتفل بعض الناس كما لو أنهم فازوا باللقب وعادوا للمنافسة"، في إشارة منه إلى فريق برشلونة.وأضاف: "لكننا احتفظنا بهدوئنا وفزنا على سيلتا فيغو في مباراة صعبة، وكذلك فزنا بمواجهة خيتافي التي دائمًا ما تكون صعبةً علينا.. هذا عمل الفريق بأكمله؛ نحن جميعًا نهاجم وندافع".تتويج ثمين لريال مدريد؛ لكنه بنكهة خاصة لمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي فشل في تحقيق هذا اللقب خلال فترته الأولى مع الفريق بين عامي 2013 و2015.لقب الليغا لعام 2022 جعل أنشيلوتي، البالغ من العمر 62 عامًا، يتفرد برقم قياسي غير مسبوق في تاريخ كرة القدم، حيث بات أول مدرب يفوز بألقاب الدوريات الـ 5 الكبرى في أوروبا، مع سابق تتويجه بدوري الدرجة الأولى الإيطالي مع ميلان، والدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي، ودوري الدرجة الأولى الفرنسي مع باريس سان جيرمان، ودوري الدرجة الأولى الألماني مع بايرن ميونيخ.رفع ريال مدريد عدد ألقابه في الدوري الإسباني إلى 35 لقبًا (رقم قياسي)، مقابل 26 لقبًا لأقرب ملاحقيه برشلونة، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في السجل الذهبي لليغا بـ11 لقبًا.ريال مدريد تُوج بلقب الدوري الإسباني 2021-22 قبل 4 مراحل من النهاية للمرة الأولى منذ موسم 1989-90.ريال مدريد هو صاحب أقوى خط هجوم في الليغا هذا الموسم بـ 73 هدفًا حتى الآن.ريال مدريد هو ثاني أقوى خط دفاع في الليغا هذا الموسم 2021-22 حتى الآن؛ باستقبال شباكه 29 هدفًا مقابل 28 هدفًا استقبلتها شباك إشبيلية.