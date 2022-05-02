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العراق يتحدى تركيا ومصر أمام أوكرانيا في مونديال الصم

رياضة

2022-05-02 | 02:43
العراق يتحدى تركيا ومصر أمام أوكرانيا في مونديال الصم
481 مشاهدة

السومرية نيوز - رياضة

عاد المنتخب العراقي لكرة القدم لفئة الصم، إلى تدريباته، في مدينة كاكسياس دو سول البرازيلية، تحضيراً لمباراته الثانية في بطولة العالم أمام المنتخب التركي والتي ستقام في الرابع من مايو / أيار الجاري.

ويسعى المنتخب العراقي تحت قيادة المدرب كاظم الربيعي إلى تعويض خسارته أمام نظيره الأمريكي (1-4) في المواجهة الافتتاحية ، التي تعرض فيها إلى ظلم تحكيمي بعد طرد لاعبه كرار عبد علي بعد اعتراضه على ركلة جزاء مشكوك في صحتها.

ويلعب المنتخب العراقي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات أمريكا وتركيا ومالي وألمانيا.

وعلى صعيد متصل، تعادل المنتخب المصري ممثل العرب الثاني في المونديال العالمي مع نظيره الفرنسي بنتيجة (1-1)، في اللقاء الأول للفراعنة في المجموعة الأولى، وسجل هدف مصر اللاعب إسماعيل الششتاوي.

وسيلتقي المنتخب المصري في مباراته الثانية أمام منتخب أوكرانيا الفائز على كوريا الجنوبية (2-1)، غدا الإثنين.

وتضم مجموعة مصر منتخبات أوكرانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية والأرجنتين.
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