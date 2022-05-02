برشلونة: لم نجلس مع وكيل ليفاندوفسكي.. وهذا موقفنا من جافي وديمبلي

السومرية نيوز – رياضة



أكد ماتيو أليماني، المدير الرياضي لبرشلونة، أن النادي لم يعقد أي لقاء مع وكيل أعمال البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية.



وقال أليماني، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لم يكن هناك لقاء مع وكيل ليفاندوفسكي".

وعن تجديد عقود جافي وديمبلي، علق: "إنها عمليات طويلة وليست سهلة، ووضعنا حدا للراتب، مناسب وصارم للغاية".

وأضاف: "الوضع لدينا حساس للغاية وليس من السهل إيجاد نقطة توازن، ونأمل أن نتمكن من الاتفاق في أقرب وقت ممكن، ويستمر الثنائي لسنوات عديدة".

وحول بقاء أراوخو، أوضح: "تجديد عقود اللاعبين إستراتيجية مهمة للغاية، وأراوخو رغم العروض التي حصل عليها، لكنه أراد البقاء هنا".

وأتم: "عودة فاتي من أفضل الأخبار، لقد مرة بعملية تعافي مكثفة للغاية، وقمنا بالحفاظ عليه، وعودته فرحة كبيرة للجميع".