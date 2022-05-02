في بيان رسمي.. فالنسيا يكشف حقيقة انتقال "سولير" لبرشلونة

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية قد ذكرت أن الناديين توصلا لاتفاق حول الصفقة، التي ستتكلف 20 مليون يورو.وأضافت أن هذه الصفقة تعني بيع فرينكي دي يونج، الذي يرغب رئيس البارسا خوان لابورتا في التخلص منه، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.وعن ذلك، قال فالنسيا في بيان رسمي: "بالنظر إلى المعلومات المنشورة اليوم الاثنين على صحيفة (آس)، فإن نادي فالنسيا ينفي بشكل قاطع، أن لديه اتفاقًا أو وجود أي مفاوضات مع برشلونة لانتقال كارلوس سولير".وتابع: "يجري النادي حاليًا مفاوضات مفتوحة مع اللاعب ووكلائه، لتمديد عقده مع فالنسيا".وينتهي عقد كارلوس سولير مع الخفافيش في صيف 2023، ولم يتوصل لاتفاق مع ناديه على التجديد حتى الآن.