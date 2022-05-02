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الفيفا يحسم قضية إعادة مباراة مصر والسنغال

رياضة

2022-05-02 | 07:03
الفيفا يحسم قضية إعادة مباراة مصر والسنغال
7,702 مشاهدة

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الاثنين، مسألة إعادة مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وأصدر قراراته النهائية.

وكان الاتحاد المصري قد قدم شكوى إلى الاتحاد الدولي على خلفية أحداث مباراة السنغال في التصفيات، التي شهدت تصرفات عدوانية من جماهير السنغال، منها توجيه أشعة الليزر على وجوه لاعبي المنتخب المصري طوال اللقاء.

وفرض الفيفا غرامة 180 ألف دولار على الاتحاد السنغالي، وإقامة مباراة رسمية مقبلة بدون حضور الجماهير، بسبب الفشل في تنفيذ قواعد السلامة وإلقاء المقذوفات في الملعب واستخدام الألعاب النارية والليزر ووجود لافتة مسيئة.

كما فرض الفيفا غرامة 6 آلاف دولار على مصر بسبب "سوء سلوك" الفريق.

وأقرت لجنة الانضباط أن العقوبات هي كل ما سيتعرض له منتخب السنغال، وأنه لن يتم إعادة اللقاء.

وصعد أسود التيرانغا إلى كأس العالم على حساب الفراعنة، بركلات الترجيح، بعد التعادل في نتيجة المباراتين بهدف لكل فريق.

وتواجد منتخب السنغال في المجموعة الأولى لـكأس العالم بجانب قطر وهولندا والإكوادور.
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