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رونالدو يوجه رسالة غير مباشرة: لم تنته صلاحيتي

رياضة

2022-05-03 | 02:12
رونالدو يوجه رسالة غير مباشرة: لم تنته صلاحيتي
352 مشاهدة

السومرية نيوز - رياضة

يبدو أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قد قرر توجيه رسالة لمدرب مانشستر يونايتد القادم، الهولندي إريك تاغ هن، بأنه ما زال لاعبا مميزا لم تنته صلاحياته، وفقا لما ذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية.

وكان رونالدو قد قاد فريقه للفوز على برينتفورد 3-0، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنكليزي.

وسجل أهداف "الشياطين الحمر"، في الدقائق 9 و61 و72، المهاجم البرتغالي، برونو فيرنانديز، وكريستيانو من ضربة جزاء، والمدافع الفرنسي رافائيل فاران.

وكان رونالدو وعقب انتهاء المباراة قد اقترب من إحدى الكاميرات التصوير حيث بدا وكأنه يصرخ "أنا لم أنته"، في رد على من يقول إن "الدون البرتغالي" البالغ من العمر 37 عاما لم يقدم المأمول منه عند عودته إلى فريقه القديم الجديد في بداية الصيف الماضي قادما من صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.

ولا يزال مستقبل نجم ريال مدريد السابق، غير واضح المعالم فيما إذا كان سوف يستمر في"مسرح الأحلام" أو سوف يرحل إلى فريق آخر وسط تقارير تتحدث عن وجود رغبة قوية لدى أندية كبرى مثل بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد معه.

وانتقل رونالدو من يوفنتوس إلى مان يونايتد مقابل 12.85 مليون جنيه إسترليني (حوالي 17مليون دولار)، بعقد لمدة عامين، مع خيار التجديد لعام إضافي، وهو هداف الشياطين الحمر برصيد 18 هدفا حتى الآن.

ولكن "المانيو" لن يشارك دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو أمر قد يحفز "صاروخ ماديرا" على الرحيل إلى فريق آخر، لأن رونالدو يعتبرها مسابقة هامة جدا بالنسبة له، إذ أنه يبحث عن اللقب السادس فيها بعد أن فاز فيها خمس مرات، منها أربعة مع فريقه السابق ريال مدريد، ومرة وحيدة مع "شياطين" مانشستر.

من جانب آخر، تحدث الظهير الأيمن لمانشستر يونايتد، ديوغو دالوت، عن المدرب الجديد إريك تين هاغ الذي سيبدأ عمله مع الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأعرب دالوت خلال تصريحاته مع شبكة "سكاي سبورت" تطلعه للعمل مع تين هاغ، قائلا: "الجميع ليسوا بحاجة لمعرفة المزيد حتى يعرفوا أنه مدرب عظيم ومع فعله مع نادي أياكس أمستردام أمر مذهل.

وأردف: " أصبح من الواضح من سيدرب الفريق في الموسم المقبل وهذا جيد لنا ذهنيا.. فنحن نعلم ماذا يجب أن نتوقع وسنحظى بالوقت للعمل معا في الفترة التحضيرية على الأفكار الصحيحة لبداية الموسم الجديد".
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