ريال مدريد يدرس بيع أحد نجومه

ويملك كاسيميرو البالغ 30 عاما عقدا مع الفريق الملكي حتى عام 2025، ويعد أحد الأعمدة الأساسية لريال مدريد في السنوات الماضية.وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن السبب وراء تفكير بيريز في بيع كاسيميرو، يكمن في إمكانية الحصول على عائد اقتصادي جيد من وراء بيعه حاليا، وتدعيم وسط "الميرينغي" بصفقة أقوى.وأشارت الصحيفة، إلى أن ناديي يوفنتوس وباريس سان جيرمان، سيكونان من أبرز المهتمين بضم لاعب الوسط البرازيلي.