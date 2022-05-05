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حكيمي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

رياضة

2022-05-05 | 09:24
حكيمي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان
المصدر:
وكالات
816 مشاهدة

أكد الصحفي وخبير انتقالات اللاعبين، الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في "تويتر"، اليوم الخميس، أن المغربي أشرف حكيمي سيبقى مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونقل رومانو عن أليخاندرو كامانو وكيل أعمال حكيمي قوله في تصريح صحفي: "أشرف حكيمي سعيد في نادي باريس سان جيرمان ولديه أربعة مواسم متبقية في عقده، أشرف ما زال صغيرا ويرغب في التطور في النادي الباريسي".

يذكر أن حكيمي انضم إلى باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من انتر ميلان الإيطالي.



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