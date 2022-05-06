توخيل يحسم مصير لوكاكو مع تشيلسي

وقال توخيل في تصريحات صحفية :" الجميع يبذل قصارى جهده، وهو مثل أي لاعب آخر، نحاول دمجه مع الفريق، نحن بحاجة إلى دعمه والثقة به، هذا الشيء الوحيد الذي يمكننا تقديمه لتحقيق ذلك، إنه الثقة والالتزام والحظ وكسب القليل من الزخم".واضاف : "أريده أن يكون مهمًا، في الوقت الحالي هو مهم للغاية، لا يوجد مجال لرحيل اللاعبين لأنه ببساطة هذا غير ممكن في الوقت الحالي.. هو جزء من الفريق الموسم المقبل".‏