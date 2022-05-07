خطوة واحدة تفصل تشيلسي عن إعلان مالكه الجديد

وبحسب صحيفة "التيليجراف" البريطانية، فإن رجل الأعمال الأمريكي تودي بويلي هو المالك الجديد للنادي اللندني بعدما وقع على عقد شرائه، يوم الجمعة.وأشارت إلى بلوغ قيمة الصفقة 4 مليارات جنيه إسترليني، حيث من المنتظر الإعلان رسميا عنها، بمجرد موافقة الحكومة البريطانية ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.وسيتقدم تشيلسي باتفاقية شراء للحصول على الضوء الأخضر من الحكومة البريطانية، بعد أسبوع من المحادثات المكثفة والمعقدة.وسيخلف بويلي الملياردير الروسي، الذي اضطر لبيع النادي بعد تضييق الخناق عليه من قبل الحكومة البريطانية، بسبب علاقته الوطيدة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي شن حربا على أوكرانيا في الأسابيع الماضية.