ذا أثلتيك: مانشستر سيتي أتم صفقة ضم هالاند

وذكر الموقع "ذا أثلتيك"، ان "انتقال هالاند لمانشستر سيتي قد تم بالفعل، وفق مصادر في ألمانيا فقد حصل اتفاق تام على البنود الشخصية بين هالاند والسيتيزين، وتأكيد إتمام الصفقة سيكون خلال الأسبوع الحالي".وأضاف "هالاند وافق على العرض الذي قدمه مانشستر سيتي خلال الشهر الماضي، ما جعل الحديث مفتوحًا بين بروسيا دورتموند الألماني ونظيره الإنجليزي، والحديث كان وديًّا بشكل كبير، وفق المصدر ذاته".

وأشار "بروسيا دورتموند الآن ينتظر بأن يتم إخباره رسميًّا بدفع مبلغ فسخ العقد ليعلن انتقال هالاند للسيتي".

ويرتبط هالاند بعقد مع دورتموند حتى الـ30 من يونيو 2024، لكن مع وجود بند يسمح له بالرحيل مقابل 75 مليون يورو، خلال العام الجاري.وكان سيباستيان كيل، المدير الرياضي في دورتموند، أكد أخيرًا أن هالاند قد يغادر صفوف الفريق هذا الصيف، وذلك القرار لن يفاجئه إذا تم اتخاذه.يذكر أن هالاند قدم موسما جيدا مع بروسيا دورتموند، إذ تمكن من تسجيل 28 هدفًا، وصنع 8 أهداف أخرى، خلال 27 مباراة خاضها في مختلف البطولات.