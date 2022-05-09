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"فيفا" يحدد موعد مباراة البرازيل والارجنتين المعلقة ضمن تصفيات كأس العالم

رياضة

2022-05-09 | 11:28
"فيفا" يحدد موعد مباراة البرازيل والارجنتين المعلقة ضمن تصفيات كأس العالم
المصدر:
وكالات
916 مشاهدة

السومرية نيوز- رياضة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الاثنين، أن مباراة البرازيل والأرجنتين، المعلقة، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم ستقام في ايلول المقبل.

وقال الاتحاد في بيان: "اتخذت لجنة الاستئناف التابعة للفيفا قرارات بشأن الطعون المقدمة من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، ضد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط التابعة للفيفا بشأن مباراة البرازيل ضد الأرجنتين المعلقة في تصفيات كأس العالم".

وأضاف: "بعد تحليل الطلبات المقدمة من كلا الطرفين والنظر في جميع ظروف القضية، أكدت لجنة الاستئناف أنه سيتم إعادة المباراة، وأيدت أيضا غرامة قدرها 50.000 فرنك سويسري تم فرضها على كلا الاتحادين".

واوضح البيان: "فيما يتعلق بأوجه قصور الأطراف من حيث مسؤولياتهم أو التزاماتهم فيما يتعلق بالمباراة، قررت لجنة الاستئناف:
1.تخفيض الغرامة المفروضة فيما يتعلق بالانتهاكات المتعلقة بالنظام والأمن إلى مبلغ 250.000 فرنك سويسري.
2. تخفيض الغرامة المفروضة على الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إلى مبلغ 100،000 فرنك سويسري فيما يتعلق بفشلها في الامتثال لالتزاماتها فيما يتعلق بالتحضير للمباراة ومشاركتها فيها".

يشار إلى أن منتخبي البرازيلي والأرجنتين ضمِنا المشاركة في كأس العالم 2022 بعدما تصدر منتخب السامبا ترتيب مجموع تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 45 نقطة، مقابل 39 نقطة لمنتخب الأرجنتين في المركز الثاني.

وفي المباراة التي أقيمت في 5 كانون الاول الماضي، انسحب منتخب الأرجنتين من مواجهة البرازيل بعد محاولة عناصر من وزارة الصحة البرازيلية إخراج إميليانو مارتينيز وكريستيان روميرو وجيوفاني لوسيلسو، من الملعب، في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022.
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