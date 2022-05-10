تقرير يكشف آخر مستجدات المفاوضات بين برشلونة وديمبلي

وينتهي تعاقد ديمبلي مع الفريق الكتالوني، بنهاية الموسم الجاري، دون التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة بدأ يخطط للموسم الجديد، بمجرد ضمان التأهل لدوري الأبطال، في الوقت الذي يعتبر فيه ديمبلي من القوام الأساسي للمدرب تشافي هيرنانديز.وأضافت الصحيفة، أنه منذ الاجتماع الذي جمع المدير الرياضي ماتيو أليماني، ووكيل ديمبلي موسى سيسوكو، ظل الطرفان على اتصال دائم، لكن لم يتم تحديد موعد اجتماع جديد بعد.وأشارت إلى أن الاجتماع الأخير شهد تأكيد سيسوكو أن رغبة اللاعب هي البقاء في كامب نو، وبالفعل أكد برشلونة أنه سيقدم عرضًا لديمبلي لن يكون مماثلًا لمطالبه، وإنما قريب من تطلعاته.وختمت: "هناك العديد من النقاط التي ما زالت قيد التفاوض بين برشلونة ووكيل اللاعب، وبالتالي فإن التجديد ليس أمرًا هينًا، خاصة وأن النادي ما زال يعاني من الناحية المالية".