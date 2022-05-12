مؤشر قوي على استمرار محمد صلاح مع ليفربول

ونشر صاحب المركز الثاني في ترتيب البريميرليغ معرضَ صورٍ جديدًا لنجومه بقميص الريدز للموسم المقبل 2023/2022، بوجود صلاح الذي غاب عن جلسة الإعلان الرسمي الأول عن قميص الريدز في الأسبوع الماضي.ويمنح ظهور صلاح بالقميص الجديد للريدز أملًا كبيرًا لجماهير الفريق باستمراره مع النادي لسنواتٍ طويلةٍ وتجديد عقده الذي ينتهي في حزيران 2023.وسيطر الغموض على مستقبل صلاح مع ليفربول في ظل رفضه حتى الآن تجديد عقده مع النادي الإنجليزي، وسط اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي بالحصول على خدماته.