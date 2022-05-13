الصحفية "شيرين أبو عاقلة" حاضرة في ملاعب فلسطين (فيديو + صور)

السومرية نيوز – رياضة

حرصت جماهير كرة القدم في قطاع غزة بفلسطين، وفي مقدمتها جماهير نادي اتحاد الشجاعية، على الهتاف باسم "شيرين أبو عاقلة" مراسلة قناة الجزيرة ، التي قتلت في مدينة جنين، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء 12 مايو/ آذار الجاري.



ونشرت مواقع وحسابات فلسطينية متعددة بمواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مختلفة أثناء حمل الجماهير الفلسطينية صور الراحلة شيرين أبو عاقلة، إلى جانب الهتاف باسمها خلال دقائق متفرقة من مواجهات الدوري المحلي.

وهتفت جماهير اتحاد الشجاعية وشباب رفح باسم شيرين أبو عاقلة، ووصفتها بـ"شهيدة الحقيقة"، و"فارسة الإعلام التي دافعت عن حقوق فلسطين لسنوات طويلة"، وذلك على هامش القمة التي جمعت الفريقين في دوري غزة وانتهت بنتيجة التعادل 0-0.

وحمل لاعبو الشجاعية لافتة كتب عليها: "بقلوب حزينة ينعى نادي اتحاد الشجاعية فارسة الإعلام وأيقونة الصحافة الوطنية، شيرين أبو عاقلة التي قضت برصاص جنود الاحتلال خلال قيامها بواجبها الصحفي لتوثيق الجرائم المروعة ضد أبناء شعبنا".

واستيقظ العالم، صباح الأربعاء على فاجعة مقتل مراسلة الجزيرة الإخبارية شيرين أبو عاقلة، بعد اغتيالها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء عملها في تغطية التطورات والأحداث السياسية الدائرة في مخيم جنين بمناطق الضفة الغربية.

وتعرض فريق العمل الإعلامي بقنوات الجزيرة الإخبارية، إلى إطلاق نار مكثف أثناء تغطية أحداث جنين، مما أدى إلى إصابة منتج الجزيرة علي السمودي برصاصة في الظهر، قبل أن تتلقى أبو عاقلة رصاصة في الرأس أردتها شهيدة على الفور.

وتحرص الرياضة الفلسطينية، بمختلف أنديتها وجماهيرها ولاعبيها، على مواكبة آخر التطورات السياسية والتضامن في وجه كافة الجرائم الإسرائيلية المرتكبة، خاصة أن العديد من الرياضيين سقطوا شهداء بفعل الرصاص الإسرائيلي على مدار العقود الماضية.

وسبق للقوات الإسرائيلية استهداف الملاعب الفلسطينية في قطاع غزة، وقصف مقرات الأندية إلى جانب اغتيال العديد من نجوم كرة القدم والألعاب الرياضية الأخرى، وصولاً إلى اعتقال آخرين، وحرمان المنتخبات الفلسطينية من المشاركة في البطولات الخارجية العربية والإقليمية والدولية.