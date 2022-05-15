هل يغيب "محمد صلاح" عن نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد؟

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره ريال مدريد يوم 28 مارس المُقبل في العاصمة باريس بنهائي دوري أبطال أوروبا، لكن إصابة صلاح تثير قلق جماهير ليفربول قبل الموقعة المُنتظرة، إذ استعادت الذكرى السيئة لصلاح خلال نهائي عام 2019 أمام ريال مدريد، والذي أصيب فيه الفرعون المصري بعد تدخل قوي من سيرخو راموس، وتسبب ذلك في مغادرته الملعب قبل أن يخسر فريقه اللقب.وبدأ محمد صلاح لقاء النهائي أمام تشيلسي أساسياً، لكنه وقع على أرضية الملعب في الدقيقة 32، ليضطر كلوب لاستبداله بالمهاجم ديوغو غوتا.ولم يكشف نادي ليفربول بشكل رسمي عن أي تفاصيل تخص إصابة اللاعب المصري.قام طبيب ليفربول بفحص الساق المُصابة لمحمد صلاح لمدة دقيقتين في منتصف ملعب ويمبلي، وبعدها قرر عدم إكماله المباراة، حيث طلب من كلوب استبداله على الفور، وحاول الدولي المصري إقناع الطبيب باستكمال المُباراة وهذا ما رفضه كلوب وطبيب الريدز.

صلاح يخرج مصاباً في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي ! 🤦‍♂️



هل سيتكرر الحظ السيء في نهائي الأبطال ؟ 🙄#كأس_الاتحاد_الإنكليزي #ليفربول_تشيلسي #محمد_صلاح pic.twitter.com/mKZanL7Xyr — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 14, 2022

وأكد الطبيب تعرض محمد صلاح لإصابة في الفخذ، ما حال دون مواصلته على أرض الملعب ليأتي جراء استبداله كقرار احترازي.من الصعب للغاية تعويض لاعب بحجم محمد صلاح، في لقاء هام بقوة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، لذلك قد يكون غيابه بمثابة صدمة لجماهير الريدز بشكل عام والمدرب يورغن كلوب بشكل خاص.وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، ستظل إمكانية مشاركة صلاح مع ليفربول في نهائي البطولة محل شك، حيث قالت إن اللاعب أصيب على مستوى العضلة المقربة في الفخذ، موضحة أن التعافي من هذه الإصابة يستغرق عادة من بين 10 إلى 15 يوماً، وبالتالي قد يجد صلاح نفسه خارج النهائي المرتقب.وقال لاعب خط وسط إنجلترا السابق جيرمين جيناس، مُعلقاً على إصابة صلاح في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور": "هذا مصدر قلق كبير، صلاح ليس من النوع الذي يتم تعويضه بسهولة".وأتم حديثه قائلاً: "إنه يلعب الكثير من المباريات، والكثير من الدقائق، لقد قضى موسمًا طويلاً، أعرف أن معظم لاعبي ليفربول فعلوا ذلك ولكنهم شاركوا في كأس الأمم الأفريقية".يُذكر أن محمد صلاح كان قد تعرض للإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019 أمام ريال مدريد ولم يكُمل المباراة، لذلك ستكون صدمة كبيرة لو غاب عن النهائي القادم أمام النادي الملكي.وعقب نهاية المباراة، تحدث المدرب يورغن كلوب للصحفيين عن إصابة صلاح بعد النهائي أمام تشيلسي قائلاً: "أعتقد أن إصابة محمد صلاح أسوأ قليلاً من إصابة فان دايك، أعتقد أنه بخير، وأتمنى أن يكون على ما يرام".وبالمقابل، نقلت الصحفية الإنجليزية "كاري براون" رد محمد صلاح بعد الإصابة التي لحقت به أمام تشيلسي من خلال تغريدة على حسابها عبر "تويتر" وجا فيه: "جاهز للنهائي مو؟ نعم أنا بخير".