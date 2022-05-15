بعد تأهل الأهلي المصري لنهائي أبطال افريقيا.. أبوتريكة يفجر مفاجأة مدوية
السومرية نيوز - رياضة
فجر محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري لكرة القدم السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، بطلبه من إدارة النادي المصري الانسحاب من مواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي ستقام في الثلاثين من الشهر الحالي بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.
وكتب محمد أبو تريكة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل "تويتر": "مبروك للنادي الأهلي الوصول للنهائي، وحظا أوفر لفريق وفاق سطيف. أحياناً الانسحاب وعدم الوجود يكون بطولة في حد ذاته".
وتابع: "أتمنى من مجلس إدارة النادي الأهلي الانسحاب من البطولة؛ حفاظاً على مكانته وهيبته ضد ظلم "كاف".. وآسف على ظهور رأيي علناً، ولكن لم أجد وسيلة ثانية، وبالتوفيق لنادينا الحبيب".
وتزامن موقف أبو تريكة مع بيان رسمي صادر من النادي الأهلي عن اجتماع طارئ لمجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، رداً على قرار "كاف" بإقامة المباراة في المغرب.
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا