اللاعبون الأعلى دخلا بالعالم في عام 2022

السومرية نيوز - رياضة



نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية، قائمة اللاعبين الأعلى دخلا للعام 2022، وشمل التقييم إيرادات اللاعبين من العقود والرواتب، والمكافآت، وحقوق الرعاية، والصور، والجوائز الفردية، خلال 12 شهراً.





وتصدر ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان القائمة بدخل وصل إلى 130 مليون دولار، تلاه لاعب كرة السلة الأمريكية للمحترفين ليبرون جيمس بدخل وصل إلى 121.2 مليون دولار.



وفي ما يلي إنفوغراف يظهر ترتيب أول 10 لاعبين في القائمة ودخلهم السنوي: